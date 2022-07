Calciomercato Milan – Cosenza, Nasti in chiusura: piace anche Brescianini

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sui movimenti in uscita del Milan. In particolar modo, la 'rosea' riporta come il giovane bomber della Primavera rossonera, Marco Nasti, sia ormai un nuovo calciatore del Cosenza. Il classe 2003 si trasferirà in Calabria in prestito secco dove avrà la possibilità di confrontarsi in un campionato che si prospetta altamente competitivo.