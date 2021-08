Calciomercato Milan – Corona per la trequarti? Ma bisogna accelerare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jesús Corona, esterno del Porto, è uno dei profili seguiti dai rossoneri per l'attacco. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato, vuole prendere un trequartista. Il nome di Jesús Corona, come confermato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è uno di quelli che il club di Via Aldo Rossi sta seguendo con molta attenzione, poiché in grado di giocare sia da esterno destro d'attacco (suo ruolo naturale) sia più dentro il campo.

Corona piace alla dirigenza del Milan, che ha ancora una settimana di calciomercato per mettere a segno il colpo che potrebbe innalzare ulteriormente il valore tecnico della squadra di mister Stefano Pioli. Il quale, nella conferenza stampa di inizio stagione, lo scorso 8 luglio a Milanello, era stato chiaro: a questo gruppo servono giocatori di qualità.

Corona, certamente, è uno di quelli e rappresenta una buona opportunità per i rossoneri, giacché il funambolo messicano, classe 1993, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Porto, tra poco meno di un anno, il 30 giugno 2022. Trattare con i 'Dragões', però, non è mai facile e, pertanto, se il Milan vorrà davvero il calciatore ora dovrà accelerare.

Serve, infatti, uno sprint importante nel calciomercato da parte della dirigenza se vorrà mettere Corona a disposizione di Pioli già per Milan-Cagliari di domenica 29 agosto, ore 20:45, esordio casalingo dei rossoneri in questo campionato di Serie A.