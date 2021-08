Calciomercato Milan – Corona, distanza tra domanda e offerta: il punto

Jesús Corona, obiettivo di calciomercato del Milan, andrà in scadenza di contratto con il Porto il prossimo 30 giugno 2022

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , starebbe seriamente pensando di prendere Jesús Corona dal Porto . Il messicano, classe 1993 , è infatti un calciatore con le caratteristiche che cercano i rossoneri: esterno destro d'attacco, propenso al gol ed all'assist, in grado di giocare anche da trequartista.

In più, con esperienza di Champions League . Secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset', però, c'è ancora distanza tra l'offerta del Milan, che è di 10 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus , salita rispetto la prima proposta, e la domanda del Porto, che, al contrario, ne vorrebbe 20 per cedere il suo calciatore.

Il quale, giova ricordare, andrà in scadenza il 30 giugno 2022. Il tempo stringe, i negoziati tra rossoneri e 'Dragões' per Corona si scaldano ...