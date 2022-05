Calciomercato Milan – L’idea per il nuovo contratto di Ibrahimovic | News

Zlatan Ibrahimovic, nonostante il grave infortunio, è intenzionato a continuare a giocare: ecco l'idea del Milan per il nuovo contratto

La decisione di Zlatan Ibrahimovic di sottoporsi ad intervento chirurgico per ricostruire il legamento del crociato del ginocchio sinistro significa solo una cosa: l'attaccante svedese vuole continuare a giocare. Considerato che è in scadenza il prossimo 30 giugno, con l'infortunio che lo terrà out per circa 7-8 mesi bisognerà fare delle valutazioni sul nuovo contratto di Zlatan.