Calciomercato Milan – Conti non convocato, vicino proprio alla Sampdoria

Il Milan è pronto a salutare Conti in questo calciomercato. Il terzino è rimasto ancora a casa, proprio con la Samp sullo sfondo.

Ancora oggi, Andrea Conti non è stato convocato dal Milan per il match contro la Sampdoria a Marassi, ed è un'indicazione in più su quale sarà il suo futuro in questo calciomercato. Entro il 31 agosto lascerà il Milan. Questa non convocazione è solo l'ultimo di una serie di indizi, di cui il più clamoroso è sicuramente l'acquisto di Alessandro Florenzi, terzino classe 1991. Inoltre, poche partite e addirittura maglia non più in vendita. Il classe 1994 andrà via, bisogna solo capire dove.