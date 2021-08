Calciomercato Milan – Conti in uscita, piace a tre squadre di Serie A / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Andrea Conti rimane un profilo in uscita: tre squadre di Serie A su di lui. Il punto

Mancano soltanto 9 giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato. Per il Milan c'è da fare non solo il punto sulle entrate, ma bisogna anche ragionare sulle uscite. Uno giocatore in vendita è sicuramente Andrea Conti, ritornato alla base dopo il prestito di sei mesi al Parma. L'arrivo di Alessandro Florenzi non lascia nessun dubbio sulla sua partenza ma, secondo quanto riferisce 'Tuttosport', ancora nessuno si è presentato in Via Aldo Rossi per fare sul serio. Il terzino piace a Sampdoria e Genoa, ma ancora nessuna delle società si è ancora fatta viva. Attenzione però agli ultimi contatti con l'Atalanta che sta pensando ad un clamoroso ritorno. Intanto Bakayoko e Pellegri sono a un passo dal Milan: le ultime