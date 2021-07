Calciomercato Milan – Conti in uscita: la Sampdoria sonda il terreno

Andrea Conti saluterà il Milan in questa sessione di calciomercato: Tuttosport rivela che la Sampdoria monitora il giocatore

Il Milan conta di ultimare qualche cessione in questa sessione di calciomercato e Andrea Conti sembra essere un sicuro partente. Il terzino rossonero non rientra nei piani di Stefano Pioli e sta cercando una nuova squadra. Nella seconda metà dell'ultima stagione, l'ex atalantino è stato in prestito al Parma, ma il club emiliano è retrocesso e ha deciso di non riscattare il giocatore.