Calciomercato Milan – Conti in bilico: permanenza molto difficile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti, terzino rossonero, sta giocando nelle amichevoli estive ma può ancora andare via

In questa sessione di calciomercato il Milan dovrà anche chiarire la posizione di Andrea Conti . Della situazione dell'ex calciatore dell' Atalanta ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Conti sta giocando nelle amichevoli estive fin qui disputate dal Milan di Stefano Pioli (spesso indossando anche la fascia di capitano nella ripresa), ma il suo futuro è tutt'altro che certo.

Il laterale destro, originario di Lecco, potrebbe andare via in questo calciomercato estivo. Il contratto di Conti con il Milan scadrà il 30 giugno 2022. Pertanto, qualora si andasse verso una nuova separazione, stavolta questa avverrebbe con una cessione a titolo definitivo e non con altre formule. A gennaio il Milan aveva mandato Conti al Parma in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro in caso di salvezza. I ducali, poi, sono retrocessi e dunque il giocatore ha fatto ritorno alla base.