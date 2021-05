Calciomercato Milan – Conti e Laxalt, rientro alla base e nuova cessione

Andrea Conti e Diego Laxalt faranno ritorno al Milan per fine prestito da Parma e Celtic. Entrambi, però, saranno nuovamente ceduti

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come Andrea Conti e Diego Laxalt faranno ritorno al Milan per fine prestito, rispettivamente dal Parma e dal Celtic , nella prossima stagione. Niente obbligo di riscatto, dunque, per Conti. Sarebbe rimasto al Parma unicamente nel caso in cui gli emiliani avessero centrato la salvezza.

Tanto per Conti quanto per Laxalt, però, non sembra esserci davvero futuro nel Milan che verrà. Entrambi, infatti, secondo la 'rosea' saranno destinati altrove. Per l'ex Atalanta, si vedrà in seguito la destinazione. L'uruguaiano, invece, potrebbe anche tornare a giocare in Scozia. Milan, ecco i 5 momenti più follemente belli della stagione >>>