Calciomercato Milan – Conti e Castillejo in uscita, ma nessuna offerta

Il Milan lavora anche in uscita in questa sessione di calciomercato. Sul piede di partenza ci sono Samu Castillejo ed Andrea Conti. Il primo interessa particolarmente ad alcuni club spagnoli, il secondo piace alla Sampdoria ed al Venezia. Ma, come sottolinea l'edizione odierna di 'Tuttosport', al momento non sono pervenute offerte ufficiali negli uffici della dirigenza rossonera.