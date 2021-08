Calciomercato Milan – Conti attende di conoscere il suo futuro

Andrea Conti è in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato. Ma il terzino rossonero attende ancora di conoscere il suo futuro

Andrea Conti è in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato. Ma il terzino rossonero attende ancora di conoscere il suo futuro. Lo scrive il quotidiano 'Tuttosport'. L'ex Parma si allena a Milanello e gioca anche spezzoni in amichevoli, pur sapendo di non rientrare nei piani del club. Il Milan continua infatti a cercare un terzino destro. Appena si chiuderà la trattativa in entrata, Conti partirà. La Sampdoria sembra la squadra più interessata al difensore, anche se non ci sono state ancora offerte ufficiali. Ilicic, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.