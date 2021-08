Calciomercato Milan – Conti, ancora vive le piste Genoa e Cagliari

Le ultime sul calciomercato del Milan. Andrea Conti rimane un giocatore in uscita: le piste Genoa e Cagliari sono ancora vive, però...

Non solo calciomercato in entrata, il Milan si è mostrato molto attivo anche sulle uscite in questa sessione. Molti esuberi hanno trovato una nuova casa: Mattia Caldara è andato al Venezia, Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte e, ultimo, Tommaso Pobega al Torino. Diversa è la questione che riguarda Andrea Conti. Il terzino destro è chiaramente in uscita: dopo le convocazioni nelle prime amichevoli, Stefano Pioli lo ha ripetutamente escluso, facendo capire la scelta della società di non puntare su di lui. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' le piste Genoa e Cagliari rimangono ancora vive. Entrambi i club non hanno però deciso di affondare il colpo finale. Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Faivre nome sempre più caldo