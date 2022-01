Calciomercato Milan – Conti all’Empoli, affare in chiusura

L'avventura al Milan di Conti sembra arrivata al capolinea e in questo calciomercato lascerà definitivamente la squadra rossonera.

Ci siamo per la cessione di Andrea Conti, a pochissimo dall'apertura del calciomercato è la sua uscita la prima operazione che il Milan conclude. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, infatti, siamo già ai dettagli per il passaggio del terzino classe 1994 all'Empoli, che ha deciso di prenderlo ora nonostante sia in scadenza di contratto a giugno. Su di lui c'era anche la Sampdoria, ma i toscani hanno raggiunto l'accordo economico col Milan, visto che pagheranno un milione per aggiudicarselo. Inoltre, sarà aggiunto circa un milione e mezzo di bonus, seppur difficilmente raggiungibili. Conti si prepara a lasciare il Milan, stavolta davvero definitivamente.