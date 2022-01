Calciomercato Milan – Contatto con gli agenti di Japhet Tanganga | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe avuto un contatto con gli agenti di Japhet Tanganga, difensore del Tottenham

Come dichiarato anche da Paolo Maldini nel pre partita di Milan-Roma, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore. Considerata la priorità assoluta, il Milan tiene d'occhio diversi profili. Botman, Bremer, Diallo sono solamente alcuni dei tanti calciatori accostati al Diavolo, ma pare che la dirigenza di via Aldo Rossi sia andata un po' oltre il semplice sondaggio per un difensore del Tottenham. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', circa quindici giorni fa il Milan ha avuto un contatto con gli agenti di Japhet Tanganga per il prestito. Gli 'Spurs', dal canto loro, sarebbero disposti a cedere il classe 1999 a titolo definitivo, il quale viene valutato circa 25 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani.