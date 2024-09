Calciomercato Milan – Contatto Bennacer-De Zerbi: ecco cosa si sono detti

Nel corso degli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, avrebbe avuto l'occasione di approdare al Marsiglia di Roberto De Zerbi. All'inizio della finestra di trattative l'algerino sembrava essere tutt'altro che fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Paulo Fonseca, che lo ha comunque utilizzato all'occorrenza. Non è però stato considerato nemmeno assolutamente incedibile. E se fosse arrivata la giusta offerta i rossoneri si sarebbero seduti al tavolo per ascoltare le proposte delle pretendenti. Tra queste anche l'OM, con cui l'affare è saltato anche perché il Diavolo non ha trovato l'accordo con Adrien Rabiot.