Milan, mai visto un Giroud così: avviati i contatti per il rinnovo

Olivier Giroud, attaccante del Milan, segna sempre e non smette di stupire a 36 anni. Il club rossonero vuole confermarlo un'altra stagione

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Olivier Giroud, attaccante del Milan, poiché un bomber così determinante ed intenso non lo si era mai visto, neanche quando aveva una decina di anni in meno sulla carta d'identità. Il centravanti francese del Diavolo ha avuto un grande inizio di stagione, con 5 gol fatti in 9 partite tra Serie A e Champions League: si tratta della sua miglior partenza di sempre dal punto di vista realizzativo.

Ma, reti a parte, Giroud ha anche offerto, in questo Milan di Stefano Pioli, prestazioni di alto livello anche in termini di sacrificio e di lavoro per la squadra. Gli infortuni, simultanei, di Ante Rebic e Divock Origi, oltre che l'indisponibilità fino al 2023 di Zlatan Ibrahimovic, ha costretto il numero 9 rossonero agli straordinari: ha giocato tutte le partite ma, d'altronde, a lui piace andare in campo e lo ha fatto capire nel corso di una recente intervista.

Milan, Giroud segna a raffica: i tifosi lo amano, il club vuole trattenerlo

Adesso Giroud è atteso dalla doppia sfida di Champions tra Chelsea e Milan: un confronto speciale per lui, che è proprio un ex giocatore dei 'Blues'. Nel mezzo, Milan-Juventus di campionato a 'San Siro', contro l'unica tra le big d'Italia alla quale non ha ancora mai segnato un gol. Sembrava, insomma, dovesse venire a Milanello per svernare, invece, come testimoniato anche da Paolo Maldini al 'Festival dello Sport', in rossonero è giunto un campione di altissimo livello.

Giroud è diventato, in breve tempo, idolo dei tifosi del Milan per i tanti gol decisivi messi a segno nell'annata dello Scudetto, in particolare la doppietta nel derby del 5 febbraio 2022, il secondo girandosi su Stefan de Vrij. 'Si è girato Giroud' è il coro che riecheggia tra i tifosi rossoneri entusiasti che sia stato proprio lui a sfatare la maledizione della maglia numero 9. Sembrava essersi abbattuta sui centravanti del Diavolo post-Filippo Inzaghi, ma per lui non ha fatto differenza.

La dirigenza del Milan stravede per lui, tanto che ha deciso di rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Già avviati i contatti per il prolungamento dell'accordo per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2024. Intanto, al Milan sperano che lui continui a girarsi ed a segnare tante e tante volte ancora.