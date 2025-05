Calciomercato Milan, contatti fitti Reijnders-City: e lui ha fatto sapere che ...

Continuano a giungere notizie importanti sull'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan . Il mediano olandese, infatti, grazie alla miglior stagione della carriera - almeno a livello realizzativo - ha attirato su di sé gli interessi dei Citizens, che lo hanno individuato come il sostituto ideale di Kevin De Bruyne . Negli ultimi giorni si è parlato di un dialogo avanzato tra le parti per il trasferimento di 'Tijj', sebbene ancora non sia stata presentata un'offerta ufficiale ai rossoneri. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com' tramite un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Secondo quanto riferito il Milan e il Manchester City starebbero avendo dei contatti fitti per il trasferimento del centrocampista olandese. Tijjani Reijnders sarebbe lusingato dell'interesse, anche se non chiederà la cessione. Nonostante ciò darebbe il via libera in caso di accordo tra i due club per il suo passaggio. Nei prossimi giorni sono attesi emissari del club inglese a Milano. Quanto all'offerta, ancora non recapitata al Diavolo, dovrebbe essere di circa 65 milioni di euro bonus compresi. Il club rossonero cederebbe a 70/75 milioni di euro con i bonus. I prossimi giorni saranno chiarificativi in tal senso.