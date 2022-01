Calciomercato Milan – Contatti con Beto: piace anche alla Fiorentina

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Beto, centravanti dell'Udinese, sarebbe nel mirino del Diavolo. Ma solo per la prossima stagione

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha spiegato come Beto Betuncal, classe 1998, centravanti portoghese dell'Udinese, piaccia al Milan ed alla Fiorentina in vista della prossima stagione. Beto, finora, ha 7 gol in 16 partite di Serie A, attirando su di sé le attenzioni dei rossoneri e dei viola.