Calciomercato Milan – Nuovi contatti con il Chelsea per Ziyech | News

Archiviati i rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara, anche se l'ufficialità è prevista per domani mattina, il Milan pensa al mercato. Stando a quanto riferisce 'Tuttomercatoweb.com', i rossoneri avrebbero avviato ulteriori contatti con il Chelsea per Hakim Ziyech. Come abbiamo riportato negli ultimi giorni, il calciatore marocchino è uno degli obiettivi del Diavolo per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di calciomercato >>>