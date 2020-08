Calciomercato Milan – Dalla Spagna: contattato Óscar Rodríguez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘AS‘, il Milan avrebbe contattato l’entourage di Óscar Rodríguez, classe 1998, trequartista del Real Madrid.

Óscar Rodríguez ha giocato, nelle ultime due stagioni, in prestito nella fila del Leganés e si è ben distinto. Motivo per cui al calciatore di proprietà delle ‘Merengues‘ non mancano le offerte.

Oltre a quella rossonera, infatti, per il fantasista iberico ci sarebbero anche offerte dalla Liga (in particolare dal Granada) e dalla Bundesliga tedesca.

I rapporti tra Milan e Real Madrid, però, sono buoni e chissà che questo non possa favorire il felice esito dell’operazione. In rossonero, Óscar Rodríguez sarebbe il vice del turco Hakan Çalhanoglu.

