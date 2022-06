Calciomercato Milan – La confessione di Pioli: “Ecco chi prendiamo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato di calciomercato in vacanza con i suoi amici Luca, Fabio e Oreste. L'interessante rivelazione

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si gode dei giorni di vacanza in un periodo in cui impazzano i 'rumors' di calciomercato. Mentre, infatti, il tecnico Campione d'Italia trascorre un meritato soggiorno a Forte dei Marmi, in Versilia, si confronta costantemente con i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

Milan, Pioli segue con interesse il calciomercato anche in vacanza

L'obiettivo, comune, è quello di fare un Milan sempre più forte di anno in anno. Per la stagione 2022-2023 il Diavolo punterà a riconfermare lo Scudetto ed a disputare una Champions League migliore rispetto a quella dell'ultima edizione. Se in questo calciomercato estivo arriveranno al Milan dei rinforzi di qualità sarà tutto più facile.

E Pioli, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, avrebbe parlato anche un po' di questo, in vacanza, con gli amici Luca, Fabio e Oreste. I quali, ai microfoni della 'rosea', hanno confessato ciò che ha detto loro il tecnico milanista sulla squadra in costruzione per l'annata che inizierà ufficialmente il prossimo lunedì 4 luglio con il raduno di Milanello.

"Il mister ci ha detto che gli prendono un difensore, un centrocampista, un 7 e un 10. O forse un 10 che gioca anche da 7", l'affermazione. Profili che, secondo le indiscrezioni, Maldini e Massara hanno individuato in Sven Botman, Renato Sanches e Charles De Ketelaere. Senza dimenticare come il Diavolo abbia preso anche Divock Origi per l'attacco. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>