Calciomercato Milan – Confermato il ritorno di Caldara dall’Atalanta

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Mattia Caldara, dopo 18 mesi a Bergamo, farà ritorno in rossonero. Che ne sarà di lui?

Il Milan , nel prossimo calciomercato estivo, riabbraccerà Mattia Caldara . Il difensore centrale italiano, classe 1994, dopo 18 mesi di prestito all' Atalanta , farà rientro in rossonero. La 'Dea', infatti, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore, che era fissato a 15 milioni di euro.

Lo ha confermato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Caldara, nell'ultima stagione con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini , ha collezionato appena 132' di gioco distribuiti in 9 presenze tra Serie A ( 6 ), Coppa Italia ( 2 ) e Champions League (una).

A questo punto i rossoneri dovranno decidere cosa fare con il difensore, il quale ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2023: il tecnico Stefano Pioli potrebbe anche valutarlo in ritiro per capire se potrà rappresentare una buona alternativa per la retroguardia, oppure se chiedere ai dirigenti di metterlo sul mercato. Segui con noi live la prima giornata rossonera di Mike Maignan