Calciomercato Milan – Concorrenza di Napoli e Lazio per Zaccagni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Zaccagni, in scadenza nel 2022 con l'Hellas Verona, è un profilo molto ambito in Serie A

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , ha bisogno di un acquisto importante sulla trequarti dopo aver perso Hakan Calhanoglu a parametro zero . Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, uno dei profili più ambiti è quello di Mattia Zaccagni .

Sul centrocampista offensivo dell'Hellas Verona, classe 1995, non c'è stato, però, soltanto il sondaggio dei rossoneri, ma anche quelli di Napoli e Lazio, concretamente interessate al giocatore. La richiesta degli scaligeri per la cessione di Zaccagni, nonostante un contratto in scadenza soltanto il 30 giugno 2022, resta comunque alta. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.