Calciomercato Milan, Comotto allo Spezia: ecco la formula

Christian Comotto , talentuoso centrocampista classe 2008, di proprietà del Milan , è figlio dell’ex difensore della Fiorentina Gianluca Comotto e della manager sportiva Marianna Mecacci , collaboratrice di Giuseppe Riso. Ha impressionato Massimiliano Allegri a tal punto da convincerlo a portarlo in tournée in Oriente con il resto della squadra. Contro l’ Arsenal è entrato nel secondo tempo e ha segnato il rigore decisivo nella serie dal dischetto.

Nonostante la stima del tecnico livornese, il giovane Comotto andrà in prestito allo Spezia. Il club ligure segue il giocatore da tempo e l’accordo è ormai vicino alla chiusura. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, Comotto si trasferirà in Serie B con la formula del prestito secco, anche se — come nel caso di Francesco Camarda al Lecce — sono stati inseriti dei premi di valorizzazione legati alle presenze e al rendimento del centrocampista.