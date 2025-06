Calciomercato Milan, Morata ad un passo dal Como: l’affare e i suoi dettagli

Il capitolo delle cessioni non è ancora chiuso e il Milan lavora per snellire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I rossoneri riflettono sulle offerte che arrivano sul tavolo e tra i giocatori che potrebbero lasciare Milanello c'è anche Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha vissuto gli ultimi 6 mesi di questa stagione in Turchia, poiché in prestito al Galatasaray. La sua permanenza in rossonero, però, sembra a grosso rischio.