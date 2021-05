Calciomercato Milan – Commisso su Vlahovic: “Voglio tenerlo, ma …”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic piace ai rossoneri. Ma Rocco Commisso vorrebbe trattenerlo in maglia viola

Il Milan, nel calciomercato estivo, vorrebbe acquistare Dusan Vlahovic per rinforzare il suo attacco. Soprattutto nel caso in cui Il Diavolo dovesse centrare la qualificazione in Champions League. Non sarà facile, però, strappare il bomber croato, classe 2000, al suo attuale club, la Fiorentina.