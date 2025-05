Nelle ultime ore, relativamente al calciomercato del Milan, sono giunte voci in merito al possibile interesse per Leandro Trossard. I rossoneri, infatti, in attacco quasi sicuramente faranno qualcosa. Difficilmente al termine della stagione verrà riscattato Tammy Abraham, mentre Luka Jovic non è certo di firmare il rinnovo di contratto con il Diavolo. Chi è certo di rimanere è Santiago Gimenez, per cui è stato fatto un investimento importante a gennaio. Insieme a lui, probabilmente, anche Francesco Camarda, considerato un patrimonio del club. In ogni caso almeno un nuovo innesto ci dovrebbe essere.