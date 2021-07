Calciomercato Milan – Colpo in prospettiva: arriva il giovane Ferroni

Colpo in prospettiva per il Milan. I rossoneri hanno infatti depositato in Lega il contratto del giovane difensore Leonardo Ferroni

Carmelo Barillà

Colpo in prospettiva per il Milan. I rossoneri hanno infatti depositato in Lega il contratto del giovane difensore Leonardo Ferroni. Il calciatore, classe 2005, arriva dalla Feralpisalò. A riportarlo è 'TMW'.

Ferroni si è messo in mostra nei campionati dei pari età ed il Milan, sempre attento ai giovani talenti, non se l'è fatto sfuggire. Il settore giovanile rossonero, dunque, si arricchisce. Colombo, Caldara e non solo: le top news di oggi sul calciomercato del Milan