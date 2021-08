Calciomercato Milan – Colpo Adli, ma arriverà soltanto l’anno prossimo

Il Milan ha preso Yacine Adli dal Bordeaux in questo calciomercato estivo, ma il classe 2000 vestirà rossonero soltanto da luglio 2022

Il Milan ha messo a segno un bel colpo di calciomercato prelevando Yacine Adli dal Bordeaux. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno chiuso ieri per il centrocampista francese, classe 2000, a lungo corteggiato in questi mesi.

Adli è sbarcato ieri pomeriggio a Milano e ha subito svolto le visite mediche con il club rossonero presso la clinica 'La Madonnina'. Quindi, presso il 'Centro Ambrosiano', ha ottenuto l'idoneità sportiva e, in serata, ha firmato presso 'Casa Milan' il contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi nelle prossime stagioni.

Oggi, però, Adli ripartirà per Bordeaux. Già, perché il giocatore vestirà la maglia rossonera soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2022: tutta l'attuale stagione la giocherà in Francia, nella fila dei 'Girondins' di Vladimir Petkovic. Il Bordeaux avrebbe voluto cederlo per 15 milioni di euro, il Milan avrebbe voluto acquistarlo per 10: alla fine, ha prevalso la linea rossonera.

L'operazione di calciomercato Adli-Milan, infatti, è di 10 milioni di euro, bonus compresi (si parla di 8+2) ma, per pagarlo un po' di meno rispetto l'iniziale valutazione, il Diavolo ha accettato di farlo restare ancora un anno in Ligue 1. Lì potrà giocare con continuità, anziché dover lottare per un posto nell'affollata mediana rossonera.

Un colpo, dunque, in prospettiva per i rossoneri. Un acquisto, quello di Adli da parte del Milan, che suona anche tanto di mossa cautelativa nel caso in cui Franck Kessié non dovesse rinnovare il proprio contratto con il club meneghino.