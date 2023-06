Calciomercato Milan – Ipotesi contro-riscatto di Colombo dal Lecce

Calciomercato Milan, futuro di Colombo incerto

Una volta che il Lecce riscatterà Colombo, come da accordi prefissati, al Diavolo rimarrà la carta del contro-riscatto sul calciatore. Da capire quali saranno da qui in avanti le volontà del nuovo iter solcato da Moncada e Furlani: riportare all'ovile il numero 9 giallorosso o lasciarlo andare in maniera definitiva. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.