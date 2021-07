Calciomercato Milan – Colombo, incontro in corso con la Spal | PM News

Novità importanti sul futuro di Lorenzo Colombo, che sembra essere lontano dal Milan. Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, l’attaccante dovrebbe lasciare il Diavolo in questa sessione di mercato, in modo da poter giocare con...

Salvatore Cantone

Novità importanti sul futuro di Lorenzo Colombo, che sembra essere lontano dal Milan. Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, l'attaccante dovrebbe lasciare il Diavolo in questa sessione di mercato, in modo da poter giocare con continuità. Stando a quanto appreso dalla nostro inviato, Stefano Bressi, è in corso un incontro a Casa Milan tra il club rossonero e la Spal. E' infatti arrivato in sede Zamuner, direttore dell'area tecnica degli spallini. Colombo, dunque, sembra avviato verso una nuova esperienza in Serie B dopo quella vissuta alla Cremonese. Intanto si avvicina il ritorno di Dalot al Milan. Ecco le novità.