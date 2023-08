Calciomercato Milan – Colombo tra il Genoa e il Cagliari

Il Milan si è rinforzato molto in attacco, anche se al momento, potrebbe ancora mancare una vera e propria alternativa a Giroud. Okafor potrebbe anche essere schierato come punta, ma potrebbe spesso partire come esterno. Per questo, il Milan potrebbe pensare alla soluzione in casa. Lorenzo Colombo , rientrato dal Lecce, potrebbe essere il giusto pezzo mancante nello scacchiere offensivo di Pioli. Ne parla anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Calciomercato Milan, le ultime su Colombo

Il Genoa, si legge, non si ferma a Junior Messias e Koni De Winter, ufficializzati venerdì. I liguri avrebbero infatti alzato il pressing per Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan in uscita dopo esser rientrato dal prestito al Lecce. Il calciatore piacerebbe anche al Cagliari, ma al momento rappresenta una sorta di piano B: il tecnico Claudio Ranieri preferirebbe infatti un goleador più esperto come Borja Mayoral e Bruno Petkovic. La punta rossonera potrebbe presto lasciare Milanello e ripartire di nuovo in prestito in Serie A. LEGGI ANCHE: Pagelle amichevole Milan-Novara. Primi gol per Chukwueze e Okafor