Calciomercato Milan – Colombo al Monza a prescindere: avrà il numero 9

La formula della cessione di Colombo dal Milan al Monza in questa sessione di calciomercato, il prestito secco. Sta bene a tutte le parti in causa. In Brianza Colombo, che è sempre stato la prima scelta sia per l'amministratore delegato Adriano Galliani sia per il tecnico Palladino, avrà così modo di giocare con continuità. E il Milan vedrà un suo 'asset' prendere valore.

Rinnovo fino al 2028, poi cessione ai brianzoli — Ieri ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2028 e poi via, verso Monza. Oggi arriverà l'ufficialità della cessione a titolo temporaneo del giocatore fino al 30 giugno 2024: avrà la maglia numero 9 nella sua nuova avventura. Milan, nome 'last minute' per l'attacco >>>

