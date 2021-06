Calciomercato Milan – Colombo, futuro incerto: ecco a chi piace

Per ora Colombo tornerà dal prestito alla Cremonese, ma il Milan vorrebbe cederlo nuovamente in prestito in questo calciomercato.

Alla fine di questa stagione, Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, rientrerà al Milan dal prestito alla Cremonese, ma i rossoneri vorrebbero subito reinserirlo sul calciomercato. Il Milan non ha ancora deciso in realtà, anche se non mancano gli estimatori del giovane bomber. Sembra soprattutto il Brescia la squadra più attenta. Il presidente Massimo Cellino, durante i colloqui per il riscatto di Sandro Tonali, ha espresso il proprio gradimento per il ragazzo e Paolo Maldini, secondo la Gazzetta, gli ha promesso che in caso di prestito avrà la priorità. Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto