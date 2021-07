Calciomercato Milan – Clamorosa idea di uno scambio con l’Atalanta

Il Milan ha sondato il terreno per Ilicic nelle scorse settimane. Nelle ultime ore prende quota l'idea di un clamoroso scambio con l'Atalanta

Il Milan ha sondato il terreno per Josip Ilicic nelle scorse settimane. Lo sloveno è un profilo gradito alla dirigenza rossonera, ma l'Atalanta chiede almeno 10 milioni per liberarlo. La rottura con Gian Piero Gasperini è netta ed insanabile, ma sicuramente la Dea non intende svendere uno dei suoi calciatori migliori. Ma la richiesta è ritenuta troppo alta dal Milan.