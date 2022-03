Calciomercato Milan – Ecco la cifra chiesta per il riscatto di Messias

In ottica calciomercato, anche il futuro di Junior Messias con la maglia del Milan è tutto da scrivere: ecco la cifra chiesta dal Crotone

In ottica calciomercato estivo, il Milan cercherà di confermare chi sta facendo meglio in questo campionato. Fra questi ci sarebbe anche Junior Messias, che dopo un avvio a rilento, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, arrivando a segnare 4 gol in campionato ed uno, a Madrid, in Champions League.