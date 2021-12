Milan fuori dalla Champions League e sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina si parla quasi esclusivamente di calciomercato. Questo perché, come noto, il club di Via Aldo Rossi dovrà acquistare un difensore per sostituire l'infortunato Simon Kjær. E non è escluso che venga fatto altro in entrata anche in altri settori del campo. Vediamo, dunque, le notizie più importanti uscite sui rossoneri nella mattinata odierna, giovedì 9 dicembre 2021.