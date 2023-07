Calciomercato Milan – Extracomunitario, Chukwueze favorito su Taremi

Il nigeriano può arrivare in rossonero per 25 milioni

Il Villarreal ha abbassato le sue richieste economiche per Chukwueze e ora, per la 'rosea', la distanza è colmabile. Il numero 11 della squadra iberica può arrivare in rossonero per 25 milioni di euro. Per il Diavolo, Chukwueze è una prima scelta ed ora è nettamente favorito su Mehdi Taremi.