Calciomercato Milan – Il gran giorno di Chukwueze: oggi visite e firma

L'anno passato ha fatto due gol al 'Bernabéu' contro il Real Madrid

Nell'ultima stagione, con il 'Sottomarino Giallo', Chukwueze ha segnato 13 gol e fornito 11 assist in 50 partite tra campionato, Conference League, coppe nazionali. Gli 'highlights' della stagione, la doppietta al 'Santiago Bernabéu' in Real Madrid-Villarreal 2-3. L'anno prima, era stato il giustiziere del Bayern Monaco in Champions League.