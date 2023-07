Calciomercato Milan – Inseguimento concluso: arriva anche Chukwueze

Calciomercato Milan: in arrivo anche il veloce Chukwueze

Chukwueze finirà al Milan in questo calciomercato estivo per 20 milioni di euro più 8 di bonus. L'operazione, ha commentato la 'rosea', verrà formalmente chiusa nelle prossime ore. Per l'inizio della prossima settimana visite mediche e firma sul contratto. Il giocatore si legherà al club di Via Aldo Rossi con un accordo di cinque anni (scadenza 30 giugno 2028) da quasi 4 milioni di euro netti a stagione.