CALCIOMERCATO MILAN

Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Milan, potrebbe lasciare il club già nel corso del calciomercato di gennaio per accasarsi all'Aston Villa. Il nigeriano, infatti, nelle ultime partite ha trovato maggiore spazio rispetto a quanto ne avesse avuto in precedenza. Ad inizio stagione, però, il suo impiego è stato davvero ridotto e non sembrava che Paulo Fonseca fosse particolarmente rapito dalle sue qualità. Un po' sulla falsariga di quanto avvenuto anche nella passata stagione, quando fu acquistato dal Villarreal per più di 20 milioni di euro senza mai confermare le aspettative che si avevano su di lui. E con Sérgio Conceicao non è detto che le cose possano cambiare.