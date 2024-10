Il calciomercato di gennaio potrebbe portare in dote qualche innesto al Milan, che in primis dovrebbe provarci per Carney Chukwuemeka, nonostante un possibile ostacolo. Come noto i rossoneri avevano già fatto un tentativo al termine della scorsa sessione estiva. Proprio negli ultimi giorni la dirigenza aveva bussato alla porta del Chelsea, ma il suo arrivo era strettamente legato alla partenza di Ismael Bennacer. L'algerino, tra gli interessi di Atletico Madrid e Marsiglia, alla fine è rimasto a Milanello e quindi anche il naturale sostituto non è mai giunto in Italia alla corte di Paulo Fonseca.