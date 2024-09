Nel corso della prossima sessione di calciomercato invernale il Milan avrebbe intenzione di prendere Carney Chukwuemeka , ma dovrà prestare particolare attenzione ad una pericolosissima concorrente già da ora. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto qualche giorno fa i rossoneri avevano fatto un tentativo nelle ultime ore della finestra estiva per il centrocampista del Chelsea . Dopo che l'approccio non era andato a buon fine, però, il Diavolo aveva completamente spostato l'attenzione su Adrien Rabiot , anch'egli rimasto solamente un sogno. Nei mesi che verranno la dirigenza potrebbe comunque lavorare sotto traccia per portarlo in Italia.

Calciomercato Milan - Chukwuemeka obiettivo per gennaio: ma una concorrente spinge per averlo subito

Attenzione, però, alla concorrenza che può arrivare già in questi giorni. Come riferito da 'TeamTALK', infatti, sulle tracce di Carney Chukwuemeka ci sarebbe anche il Galatasaray. Se il Milan avrebbe intenzione di puntarci per gennaio, anche perché la sessione di calciomercato estiva in Italia si è chiusa, il club anatolico ha un altro obiettivo. La volontà sarebbe infatti quella di anticipare tutti e portare il centrocampista del Chelsea in Turchia già in questi giorni. Questo prima che si chiuda la finestra di trattative, cosa che avverrà venerdì 13 agosto.