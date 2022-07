Calciomercato Milan – In settimana tentativo per Chukwuemeka | News

Il Milan in settimana potrebbe fare un tentativo per acquistare il giovane centrocampista Chukwuemeka: ecco la richiesta dell'Aston Villa

Il Milan è al lavoro sul mercato per rinforzare anche il centrocampo, reparto di campo rimasto orfano dopo la partenza di Kessie. I rossoneri, infatti, vorranno acquistare un calciatore che si avvicini il più possibile, per caratteristiche, al calciatore ivoriano, oggi in forza al Barcellona. Con la pista Renato Sanches che si è complicata più del previsto, il Diavolo potrebbe fiondarsi su un nuovo calciatore. Un nome che è emerso nelle ultime ore è quello di Carney Chukwuemeka, calciatore in forza all'Aston Villa.