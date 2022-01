Calciomercato Milan – Christensen obiettivo per giugno | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe acquistare Andreas Christensen a giugno a parametro zero

Il mercato sta per entrare nel vivo e il Milan dovrà per forza di cose acquistare quantomeno un difensore centrale. Con Simon Kjaer che rientrerà solamente nella prossima stagione, i rossoneri stanno tenendo d'occhio diversi difensori centrali. Tra i tanti nomi accostati al Diavolo ci sono Sven Botman, Abdou Diallo e non solo. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', non sarebbe nemmeno da escludere Andreas Christensen. Il difensore del Chelsea, il quale non ha ancora rinnovato con i 'blues', è in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Dunque è più probabile un possibile tentativo del Milan per il danese a giugno, quando potrebbe essere acquistato a parametro zero. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.