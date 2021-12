Calciomercato Milan – Christensen, ad un passo il rinnovo con il Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Andreas Christensen sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il Chelsea

Sembrava poter dire addio al Chelsea, invece ecco il colpo di scena. Andreas Christensen, difensore danese dei blues, è in scadenza di contratto con il club di Roman Abramovic nel giugno del 2022. La possibilità di poterlo prendere a parametro zero in estate aveva fatto gola a diverse squadre europee, tra cui il Milan alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Simon Kjaer. Non arrivano buone notizie, però, per la dirigenza di via Aldo Rossi circa questa possibile pista.