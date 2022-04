Calciomercato Milan – Chieste informazioni al Sassuolo per Traoré

Hamed Junior Traoré entra tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per la trequarti. Piace molto il giovane del Sassuolo

Non soltanto Gianluca Scamacca , ma anche Hamed Junior Traoré nel summit di calciomercato tra Milan e Sassuolo previsto dopo Pasqua. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, avrebbe già chiesto informazioni ai neroverdi sul trequartista ivoriano (con passaporto italiano) classe 2000 che sta disputando una stagione super con la squadra di Alessio Dionisi .

Finora, infatti, Traoré ha segnato 8 gol e fornito 4 assist in 27 partite giocate tra Serie A e Coppa Italia . Il Milan vorrebbe provare a prendere l'ex Empoli (che piace molto anche al Napoli ) in coppia con Scamacca, puntando, magari, ad abbassare la richiesta di contanti del Sassuolo mediante l'inserimento di alcune contropartite tecniche nell'operazione. Al club emiliano piacciono Lorenzo Colombo , Daniel Maldini , Marco Brescianini e Marco Nasti .

Per Traoré, così come per Scamacca, secondo la 'rosea' si prospettano offerte allettanti dalla Premier League, ma il Diavolo, nell'incontro che ci sarà tra qualche giorno tra Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero e Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, vuole capire che basi ci sono per intavolare la doppia operazione. Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>