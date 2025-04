Calciomercato Milan, pronti alla rivoluzione: ecco chi resta e chi saluta

Calciomercato Milan, Pulisic e Reijnders intoccabili — Non andranno via neanche Matteo Gabbia e Warren Bondo. L'idea del Milan, poi, è di intavolare una trattativa con il Real Madrid per riuscire a trattenere Álex Jiménez, evitando, dunque, che i 'Blancos' lo riportino in Spagna esercitando la clausola di 'recompra'. Andrà riscattato anche Kyle Walker dal Manchester City.

In dubbio Mike Maignan, che ancora non ha firmato il rinnovo del contratto con il club rossonero. Senza prolungamento, più probabile l'addio al Diavolo. Per Tammy Abraham, discorso legato al finale di stagione, al suo rendimento e anche all'incastro con Alexis Saelemaekers, andato in prestito alla Roma come contropartita.

Saranno valutate offerte per Theo Hernández — Il Milan non mollerà Santiago Giménez, ma il messicano dovrà dare segnali di ripresa. Stesso discorso può essere fatto per Malick Thiaw. Il rinnovo di Luka Jović? Vedremo: il serbo, per la 'rosea', si è .... svegliato un po' tardi. Quindi, ecco chi andrà quasi certamente via.

Niente riscatto per João Félix. Saranno valutate offerte per Theo Hernández. Bagagli pronti anche per Fikayo Tomori, Yunus Musah ed Emerson Royal: aria di partenza anche per Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze e di mancata conferma per Riccardo Sottil (in prestito dalla Fiorentina), Alessandro Florenzi (in scadenza) e Filippo Terracciano.