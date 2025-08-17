Nuovo acquisto per il Milan Futuro di Massimo Oddo. Dall'ADO Den Haag è in arrivo Cheveyo Mul Balentien, esterno offensivo classe 2006. L'ha annunciato su X Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato.
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Cheveyo Balentien in arrivo dall’ADO Den Haag
Nuovo acquisto per il Milan Futuro di Massimo Oddo. Cheveyo Balentien in arrivo dall’ADO Den Haag. Lo ha annunciato Di Marzio su X
Ecco il testo del post: "Milan, fatta per Cheyevo Mul Balentien, esterno offensivo classe 2006 dell'Ado Den Haag. Il giocatore sosterrà le visite mediche domani mattina, prima di aggregarsi al Milan Futuro".
