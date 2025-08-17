Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Cheveyo Balentien in arrivo dall’ADO Den Haag

Nuovo acquisto per il Milan Futuro di Massimo Oddo. Dall'ADO Den Haag è in arrivo Cheveyo Mul Balentien, esterno offensivo classe 2006. L'ha annunciato su X Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato.

Ecco il testo del post: "Milan, fatta per Cheyevo Mul Balentien, esterno offensivo classe 2006 dell'Ado Den Haag. Il giocatore sosterrà le visite mediche domani mattina, prima di aggregarsi al Milan Futuro".

