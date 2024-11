Calciomercato – Rayan Cherki: tra Milan e la Nazionale italiana

Cherki, che ha già giocato con le Nazionali giovanili francesi (Under 16, Under 19 e Under 21), sta vivendo una stagione brillante con il Lione, mettendo in mostra tutte le sue qualità da attaccante. Con 7 presenze e un gol in Ligue 1 e ottimi numeri anche in Europa League, il giovane talento ha attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui il Milan. La società rossonera, sempre attenta ai giovani promettenti, avrebbe messo nel mirino Cherki come uno dei possibili rinforzi per il futuro.